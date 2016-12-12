Маккейн: Путин - бандит и убийца, с ним надо разговаривать с позиции силы

"Владимир Путин-бандит, убийца и агент КГБ. Давайте называть Владимира Путина тем, кем он является. Означает ли это, что вы не должны иметь дело с ним или говорить с ним? Конечно, вы поговорите с ним. Но вы должны делать это так, как делал Рональд Рейган, и именно с позиции силы", - сказал Маккейн в интервью телеканалу CBS.

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Маккейн заявил, что он обеспокоен позицией Трампа в отношении России, в частности тем, что Трамп назвал "смешными" отчеты ЦРУ относительно вмешательства Кремля в ход выборов в США.

"Я не знаю, что делать с этим, потому что понятно, что Россия вмешалась. Независимо от того, они вмешались в той мере, чтобы повлиять на избрание определенного кандидата, я думаю, что это предмет исследования. Но факты вещь упрямая. Они вмешались в эту кампанию", - заявил Маккейн.

Он сообщил о намерении создать комиссию на двухпартийной основе из состава сенаторов из комитета разведки, комитета иностранных дел и комитета по вопросам вооруженных сил для дальнейшего изучения степени влияния и намерений России.