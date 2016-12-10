Боевики "ИГИЛ" снова вошли в сирийскую Пальмиру – правозащитники
Боевики группировки "Исламское государство" снова вошли в древний сирийский город Пальмира.
Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на свидетельства правозащитников.
По словам представителя базирующегося в Великобритании Центра мониторинга за соблюдением прав человека в Сирии Рами Абдель Рахмана, джихадисты ИГИЛ теперь занимают северо-западную часть города.
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Пальмира была освобождена в конце марта сирийскими вооруженными силами. На этой неделе джихадисты начали наступление, намереваясь вновь занять город.
Боевики "Исламского государства" удерживали Пальмиру в течение 10 месяцев, разрушив многочисленные памятники старины. В частности, джихадисты уничтожили Триумфальную арку эпохи Древнего Рима, три колонны и многочисленные статуи. Кроме того, ими был взорван храм, который считался одним из наиболее значимых памятников поздней античности.
Отступая из Пальмиры, которую местные жители называют Тадмор, боевики заминировали дороги.
Пальмира - памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО. До начала конфликта в Сирии город ежегодно посещали более 150 000 туристов.
Ранее глава Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека Рами Абдуррахман сообщал, что боевики ИГИЛ в ходе наступления на двух направлениях на силы сирийской армии приблизились к Пальмире на расстояние в пределах 8 км.