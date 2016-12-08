Город, который тает в облаках: захватывающее видео рассвета в Дубае
21:19, 08 декабря 2016Мир
2007
Потрясающее видео рассвета в Арабских Эмиратах покорило пользователей Интернета.
За два дня видео посмотрело более 800 тысяч человек / скриншот
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Невероятный ролик снял и разместил в Интернете наследный принц Дубая Хамдан Аль Мактум.
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На ролике видно, как город практически исчезает под облаками, над которыми торчат только шпили небоскребов, в том числе и самого высокого здания в мире – 828-метровой Дубайской башни.
Принц известен не только как благотворитель и приверженец экстремальных видов спорта, но и активный пользователь Интернета.
Размещенный на его странице ролик за два дня посмотрели более 800 тысяч человек.
Потрясающее видео рассвета в Арабских Эмиратах покорило мир
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