В казахстанском Актобе проходит масштабная спецоперация (фото)

В казахстанском городе Актобе в районе нефтеперерабатывающего завода в проводится спецоперация. Об этом со ссылкой на Министерство информации и коммуникаций РК сообщает местное агентство Tengrinews.

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"В настоящее время в Актобе проводится спецоперация силами КНБ. Мероприятие проходит в районе нефтеперерабатывающего завода, а задержания проходят в разных частях города. Когда спецоперация закончится, дополнительную информацию даст Комитет национальной безопасности", - сообщил пресс-секретарь министерства Арсен Бектасов.

Напомним, 5 июня 2016 года в Актобе произошел террористический акт, в результате которого погибли десятки человек. В Казахстане введен желтый уровень террористической опасности.