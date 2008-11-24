Польский МИД хочет знать, почему президент подвергался опасности

Министерство иностранных дел Польши обратилось к грузинским властям с просьбой предоставить более подробную информацию обо всех обстоятельствах инцидента с обстрелом президентов Польши и Грузии Леха КАЧИНЬСКОГО и Михаила СААКАШВИЛИ.

Об этом сообщил пресс-секретарь польского МИД Петр ПАШКОВСКИЙ, сообщает TVN24.

В частности, министерство хочет знать, были ли выполнены все необходимые процедуры для гарантирования безопасности польского президента во время визита в зону конфликта, где президентский кортеж был обстрелян с контролируемой россиянами территории.

Глава правительства Польши Дональд ТУСК, который находится с визитом в Великобритании, поручил подготовить специальный рапорт по делу воскресного инцидента. Рапорт подготовят Бюро охраны правительственных чиновников (BOR), служба разведки и Бюро национальной безопасности.

«Мы хотим как можно быстрее подготовить такой рапорт, чтобы знать, что произошло на самом деле», - сказал Д.ТУСК.

Как сообщал УНИАН, 24 ноября Варшавская окружная прокуратура начала предварительное расследование инцидента с обстрелом президента Польши Л.КАЧИНСКОГО на границе самопровозглашенной Южной Осетии в Грузии.

Оппозиционные к Л.КАЧИНЬСКОМУ журналисты и политики называют инцидент «срежиссированным». Между тем глава Бюро национальной безопасности Владислав СТАСЯК отвергает такую возможность, а сам Л.КАЧИНЬСКИЙ выразил беспокойство существованием в Польше "пророссийского лобби".

Грузия и Россия обвиняют друг друга в провокации.

Польский президент назвал обстрел свидетельствам того, что мирный план, согласованный президентами Франции и РФ, не выполняется и пообещал довести это до ведома коллег в ЕС и НАТО.