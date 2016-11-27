В Уганде вспыхнули массовые столкновения: погибли более полусотни человек

Полиция Уганды сообщает, что на западе страны 55 человек погибли в результате столкновений между силами безопасности и членами вооруженной группировки, которая добивается независимости своего региона.

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Полиция также арестовала местного короля Чарльза Уэсли Мумбере, которого власти обвиняют в подстрекательстве к насилию, передает русская служба Би-Би-Си.

Сам король отрицает какую-либо связь с вооруженными сепаратистами.

Кроме того, во время рейда на королевский дворец были задержаны несколько вооруженных сепаратистов.

Операция проходила в городе Касес, вблизи границы с Демократической Республикой Конго.

В королевства Касес традиционно напряженные отношения с центральным правительством Уганды, а также с соседним и более крупным королевством Торо.