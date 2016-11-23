В России объяснили, почему поставляют топливо в Сирию в обход санкций

Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, передает ТАСС.

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"Действующие внутри Европейского союза ограничения и санкции на поставку топлива в Сирийскую Арабскую Республику, авиагруппы ВКС России, мягко говоря, не касаются. Хотел бы также напомнить британским журналистам, что Россия является одной из ведущих нефтедобывающих стран мира. Поэтому никакого дефицита топлива для авиации ВКС России, тем более когда это касается борьбы с международным терроризмом, у нас нет и даже не предвидится", - говорится в заявлении.

Как ранее сообщил Reuters, танкеры РФ доставляли реактивное топливо для самолетов Сирию через территориальные воды Евросоюза, что является нарушением санкций ЕС.