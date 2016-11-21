Дутерте на встрече с Путиным обвинил страны Запада в "травле" меньших государств

Встреча глав государств состоялась в воскресенье, 20 ноября, на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Лиме, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на информагенство dpa.

Дутерте во время разговора обвинил могущественные государства Запада в "травле" меньших стран.

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"Я вижу, как многие западные страны травят меньшие государства. Они к тому же настолько наполнены лицемерием (...) Кажется, будто они начинают войну, но боятся на нее идти", - отметил Дутерте.

Путин же в ответ поздравил Дутерте, который ранее заявил об "отделении" от США, с "персональной победой" на выборах в мае и выразил надежду на углубление сотрудничества.

Напомним, президент Филиппин Родриго Дутерте в четверг, 17 ноября, заявил, что он вслед за Россией может вывести страну из Международного уголовного суда (МУС). Дутерте назвал МУС "ненужным" и выразил разочарование по поводу утверждений Запада о внесудебных казнях и его неспособности понять его жесткие меры в отношении наркотиков.