Ущерб от землетрясения в Новой Зеландии может превысить $1,5 миллиарда

Такое предположение высказал премьер-министр страны Джон Ки в интервью радиопрограмме Newstalk ZB, передает ТАСС.

"Скорее всего, ущерб превысит отметку в 2 млрд (долларов)", - сказал глава правительства. Он отказался отвечать на вопрос, как это отразится на экономической стратегии страны в долгосрочной перспективе, но признал, что стихийное бедствие, "безусловно, окажет воздействие на бюджет страны, который в настоящее время является профицитным".

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В среду вечером Новозеландская национальная сейсмологическая служба GeoNet пересмотрела свою первоначальную оценку магнитуды воскресного землетрясения, повысив ее с 7,5 до 7,8. "Это было колоссальное по мощности землетрясение, и мы должны честно предупредить людей о необходимости быть готовыми к большому количеству афтершоковых подземных толчков в будущем", - подчеркнул премьер-министр.

Как сообщал Погода.УНИАН, 13 ноября в Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 7,8, спровоцировавшее цунами, также в регионе было зафиксировано еще два подземных толчка.