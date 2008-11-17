Возле грузинского села упал и взорвался российский беспилотник: есть жертвы

МВД Грузии утверждает, что российский беспилотник упал в понедельник возле села Плави Горийского района, погибли двое и ранены восемь сотрудников МВД Грузии, которые прибыли на место падения беспилотника, пишет РИА новости.

"Около 15.00 воздушное пространство Грузии было нарушено российским беспилотным самолетом, который упал у села Плави Горийского района. Когда на место происшествия прибыла группа саперов МВД Грузии, самолет взорвался, и на месте скончались Георгий Схвитаридзе и Марат Нозадзе", - сообщили агентству "Новости-Грузия"в пресс-службе МВД Грузии.

Тяжелые ранения получил Тенгиз Канделаки, а также ранены Александр Бежанишвили и сотрудники службы по особым поручениям МВД Алеко Арвеладзе, Гоча Коджаев, Юрий Васильев, Зураб Квижинадзе, Дато Зерекидзе и Камо Галустян. По данным МВД Грузии, среди пострадавших - 10-летний ребенок, Алеко Бидзинашвили, случайно оказавшийся неподалеку от места происшествия. Все раненые помещены в Горийский военный госпиталь. РИА Новости пока не располагает комментарием российских военных.