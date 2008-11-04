Карпачева подтвердила, что вчера на «Фаину» таки привезли продукты

Для того, чтобы украинские моряки в будущем не становились пленниками пиратов, Украина должна приобщиться к урегулированию сомалийской проблемы на системном уровне.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Нины КАРПАЧЕВОЙ, на этом акцентировала внимание омбудсман с учетом развитие события вокруг захваченного сомалийскими пиратами судна “Фаина” с украинскими гражданами на борту.

Н.КАРПАЧЕВА констатировала, что сегодня начат реальный процесс мирного урегулирования в Сомали, о необходимости которого шла речь во время ее встреч с премьер-министром, спикером парламента Кении и послом Сомали в Кении в рамках недавнего рабочего визита в эту страну.

Уполномоченный ВР по правам человека отметила, что без воссоздания системы государственной власти и прекращения гуманитарной катастрофы в Сомали решить проблему пиратства – составляющей современного морского терроризма – не удастся.

На этот счет в секретариате омбудсмана также проинформировали, что в столице Кении Найроби завершила работу чрезвычайная сессия Ассамблеи глав стран и правительств Межправительственного объединения лидеров для развития стран Восточной Африки.

Главными итогами этой сессии стало принятие Декларации относительно политической ситуации, вопросов безопасности и путей мирного урегулирования гражданского конфликта в Сомали. Ассамблея поддержала подписанную Совместную декларацию Переходного Федерального правительства Сомали и Альянса Освобождения Сомали относительно соблюдения принципа примирения и политического сотрудничества с целью создания Сомалийского Объединенного Правительства, открытого для всех граждан Сомали.

Участники Ассамблеи одобрили условия для прекращения вооруженного противостояния, подписанные вышеупомянутыми сторонами, которые включают не только прекращение огня, но и выведение с территории Сомали войск других стран и учреждение деятельности Совместного Комитета Безопасности, созданного из представителей участников вооруженного противостояния.

Во время первого этапа Переходное федеральное правительство и Альянс освобождения Сомали подготовят 10 тысяч полицейских для поддержания мира и безопасности в столице страны Могадишо и других регионах, а Политический Офис ООН в Сомали должен оказать финансовую помощь для потребностей этих полицейских, начиная с 5 ноября 2008 года.

«Чтобы украинские моряки не становились в будущем жертвами пиратского плена, украинская власть на системном уровне должна приобщиться к урегулированию сомалийской проблемы”, – призвала Н.КАРПАЧЕВА.

По ее информации, вчера на захваченное пиратами судно “Фаина”, на котором находятся 17 граждан Украины, были доставлены продукты питания, в частности, рис, спагетти, масло, сухое молоко, а также свежие бананы и консервированные овощи.

Также омбудсман сообщила, что в телефонной беседе с представителями украинской стороны и.о. капитана “Фаины” Виктор НИКОЛЬСКИЙ подтвердил доставку продуктов, которых хватит на неделю.

«Члены экипажа просили передать родным, что все живы и здоровы, хотя психологически очень устали”, - сказала Н.КАРПАЧЕВА.

Информацию о доставке пищи на борт захваченного пиратами судна также подтвердили сегодня в МИД Украины. “Таким образом, на судне достаточно еды, питьевой воды и топлива, чтобы обеспечивать жизнедеятельность судна и команды”, - сказал руководитель пресс-службы МИД Василий КИРИЛИЧ.

Как сообщал УНИАН, 25 сентября пираты захватили у берегов Сомали судно “Фаина”, в составе экипажа которого – 17 граждан Украины. На борту судна - 33 танка Т-72, гранатометы, зенитные установки и боеприпасы, которые Украина продала Кении.

Судно находится под наблюдением нескольких американских кораблей, задача которых – не допустить выгрузки оружия на берег.