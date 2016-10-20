В США состоялись финальные теледебаты между Клинтон и Трампом (полное видео)

Третий раунд теледебатов проходит в университете Невады, в Лас-Вегасе.

Букмекеры, которым разрешили принимать ставки на победителя только в интернете, заявили, что среди азартных игроков лидирует Клинтон.

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Ведущим встречи журналист телекомпании Fox News Крис Уоллес, который ранее заявлял, что его бывшие коллеги оказались слишком легкими для кандидатов.

Трансляция на языке оригинала:

А вот трансляция с дубляжем на русский язык:

Первые телевизионные дебаты кандидатов в президенты США прошли 27 сентября в Университете Хофстра в штате Нью-Йорк. По данным интерактивного опроса CNN, Клинтон в первом раунде дебатов поддержали 62% телезрителей, Трампа – 27%.

Клинтон победила и на вторых дебатах, но Трамп превзошел ожидания и сократил разрыв при поддержке зрителей.

Как сообщает Politico, первые дебаты между Клинтон и Трампом смотрела рекордное количество зрителей - 84 миллиона, вторые - 66,5 миллионов.