Новый генсек ООН назвал свою главную задачу

Избранный новым генсеком ООН Антониу Гутерриш заявил, что его приоритетным направлением на этой должности станет окончание военного конфликта в Сирии.

Читайте такжеОбама ожидает от нового генсека ООН Гутерриша готовности отвечать на глобальные вызовы

Об этом он сказал в интервью Би-Би-Си.

"Я думаю, что главный приоритет для международного сообщества - суметь закончить этот конфликт", - заявил Гутерриш.

По словам будущего генсека, сейчас мир переживает опасное время, это касается и тех стран, которые находятся далеко от зон конфликтов и террористической активности.

Гутерриш отметил, что мировые лидеры очень заинтересованы в окончании военных действий в Сирии и в улаживании разногласий по этой теме. По его мнению, сирийцы стали жертвами не только своих проблем, но и мировых противоречий и споров.

Бывший премьер-министр Португалии Гутерриш официально вступит в должность главы ООН с 1 января 2017 года, когда закончится мандат нынешнего генсека Пан Ги Муна.

67-летний Гутерриш занимал должность премьера Португалии с 1995 по 2002 год. В 2005 году он был назначен на пост верховного комиссара ООН по делам беженцев и занимал его до 2015 года. В должности верховного комиссара Гутерриш убеждал правительства наиболее развитых и богатых стран мира выделять больше средств и ресурсов на помощь пострадавшим в конфликтах и от стихийных бедствий.

Как сообщал УНИАН, 13 октября Генассамблея ООН утвердила кандидатуру Гутерриша следующим генсеком организации.