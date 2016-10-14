Российскому адвокату Фейгину разрешили выезжать за границу

Российскому адвокату незаконно арестованного в РФ украинского журналиста Романа Сущенко Марку Фейгину разрешили выезжать за границу.

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Об этом адвокат написал в Twitter.

«Только что из Центрального аппарата ФССП (Федеральной службы судебных приставов - УНИАН) сообщили, что мой вчерашний запрет на выезд является технической ошибкой! Я могу лететь прямо сейчас», - написал Фейгин.

Позже адвокат добавил, что его данные убрали из базы ФССП как должника.

Как сообщал УНИАН, 13 октября Фейгин заявил, что его не выпускают из страны на форум в Вильнюсе. Кроме того, он выложил в соцсети постановление об отказе ему в выезде из России.