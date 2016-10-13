Фейгина не выпускают из России (документ)

Об этом Фейгин написал на своей странице в Facebook.

"Ну вот, собственно, что и требовалось доказать. Меня не выпускают из страны на Форум свободной России в Вильнюс. Я типа в какой-то базе", - написал адвокат.

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Как сообщал УНИАН, ФСБ РФ 30 сентября задержала Сущенко в Москве, назвав его сотрудником украинской разведки, который якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, составляющих государственную тайну". Уголовное дело возбудили по статье "шпионаж".

Суд в Москве постановил арестовать журналиста до 30 ноября. Все суды по делу Сущенко состоятся в закрытом режиме.