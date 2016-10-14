Путин подписал закон о бессрочном размещении авиагруппы в Сирии

Президент России Владимир Путин подписал закон "О ратификации Соглашения между Российской Федерацией и Сирийской Арабской Республикой о размещении авиационной группы Вооруженных Сил Российской Федерации на территории Сирийской Арабской Республики".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, закон принят Государственной думой 7 октября 2016 года и одобрен Советом федерации 12 октября 2016 года. Федеральным законом ратифицируется Соглашение между РФ и САР о размещении авиационной группы вооруженных сил Российской Федерации на территории Сирии, подписанное в Дамаске 26 августа 2015 года.

Соглашением регулируются условия пребывания российской авиационной группы на территории Сирийской Арабской Республики.

Отмечается, что российская авиагруппа размещена на территории Сирии по просьбе сирийской стороны и дислоцирована на аэродроме Хмеймим (провинция Латакия), который вместе с его инфраструктурой и необходимой территорией по согласованию сторон предоставляется в пользование РФ на безвозмездной основе.

Применение российской авиационной группы осуществляется в соответствии с решением ее командира по планам, согласованным сторонами.

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Личный состав российской авиагруппы беспрепятственно пересекает границу Сирийской Арабской Республики и не подлежит досмотру пограничными и таможенными органами сирийской стороны. Личному составу российской авиационной группы и членам их семей предоставляются иммунитеты и привилегии, аналогичные тем, которые предусмотрены в отношении дипломатического персонала дипломатического представительства и членов их семей в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года.

Российская авиационная группа освобождена от всех прямых и косвенных налогов, пользуется полным иммунитетом от гражданской и административной юрисдикции Сирийской Арабской Республики. Движимое и недвижимое имущество, архив и документы российской авиационной группы неприкосновенны. Транспортные средства и воздушные суда Российской Федерации, используемые в интересах российской авиационной группы, пользуются иммунитетом от досмотра, обыска, реквизиции, ареста и иных принудительных мер.

Соглашение заключается на бессрочный период и временно применяется с даты его подписания.