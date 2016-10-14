Мальдивы объявили о выходе из состава Cодружества наций

В заявлении министерства иностранных дел страны говорится, что решение о выходе из Содружества было "трудным, но неизбежным", передает Русская служба Би-Би-Си.

Как поясняется в заявлении министерства, страна предприняла ряд серьезных усилий для развития демократических институтов в стране, однако Содружество не оценило эти старания.

"К сожалению, Содружество наций не признает прогресс и достижения, которые Мальдивы достигли в развитии культуры демократии в стране, а также строительстве и укреплении демократических институтов", - говорится в заявлении властей Мальдив.

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Ранее Содружество предупредило власти Мальдив о том, что если страна не продемонстрирует определенный прогресс в развитии демократии, то будет поставлен вопрос о приостановке членства республики в Содружестве наций.

В 2008 году Мохамед Нашид стал первым демократически избранным президентом Мальдив после долгого периода авторитарного правления. В 2012 году в стране вспыхнул политический кризис, в результате которого Мохамед Нашид был вынужден подать в отставку под давлением армии и полиции.

В прошлом году Нашид был обвинен в террористической деятельности и приговорен к 13 годам тюрьмы. Эти события и приговор экс-президенту страны вызвали негативную реакцию международного сообщества.

В Содружество наций входит Великобритания и большинство ее бывших колоний.