ООН: Каждая десятая смерть беременных приходится на Нигерию

Об этом заявил глава фонда ООН по народонаселению доктор Бабатунде Осотимехин, передает Русская служба Би-Би-Си.

Осотимехин, ранее занимавший пост министра здравоохранения Нигерии, сказал, что несовершеннолетние матери по всему миру ежедневно рожают около 20 тысяч детей. Значительная часть беременностей при этом завершается смертью матери, плода или обоих.

Читайте такжеAmnesty International обвиняет полицию Нигерии в пытках

В Нигерии, страдающей от конфликтов, недостатка контрацептивов, большого количества нежелательных беременностей, сексуальной эксплуатации юных женщин и недостатка сексуального образования, ситуация особенно страшная.

Каждая десятая молодая мать, умирающая в мире сегодня - нигерийка. Во многих случаях смерть происходит в ходе операций по прерыванию беременности.

Как считают в фонде, к такой ситуации приводят, помимо прочего, нехватка контрацептивов и недостаток сексуального образования. Если бы женщины беременели реже, это могло бы спасти многим из них жизнь, заявил Осотимехин.

Читайте такжеЮНИСЕФ: из-за деятельности "Боко Харам" 50 тысяч детей могут умереть от голода

Он призвал власти Нигерии упростить женщинам доступ к медучреждениям, где делаются аборты.

По словам чиновника, только в первом полугодии 2016 года фонд ООН по народонаселению предоставил 34 млрд долларов на то, чтробы завезти в страну контрацептивы и оборудовать сеть клиник для абортов.

В Нигерии закон разрешает прибегать к аборту только в том случае, когда он необходим, чтобы спасти жизнь роженице.