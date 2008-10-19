Во Франции столкнулись 28 машин: 39 пострадавших
17:26, 19 октября 2008Мир
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На месте аварии работают 230 спасателей
На одной из автомагистралей на востоке Франции столкнулись 28 машин, включая два автобуса и тягач с прицепом. В результате ДТП один человек погиб, еще 39 пострадали.
Пресс-секретарь полиции Жан-Франсуа Кортот сообщил, что погиб 72-летний гражданин Франции.
Все пострадавшие доставлены в больницы.
По словам представителя властей, в одном из автобусов находились британские граждане.
На месте аварии, которая произошла недалеко от города Мец, работают 230 спасателей.
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