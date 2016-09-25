Жители Швейцарии на референдуме поддержали расширение полномочий спецслужб

Федеральная разведывательная служба и другие правительственные организации получат возможность перехватывать телефонные разговоры, вести контроль за сообщениями в интернете и устанавливать скрытое видеонаблюдение за подозреваемыми, передает Русская служба Би-Би-Си.

Ранее Федеральное собрание страны приняло новый закон о разведывательных службах, однако он не вводился в действие. Противники этой инициативы потребовали вынесения вопроса на национальный референдум.

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Они указывали, что закон может поставить под угрозу нейтральный статус Швейцарии, так как он предусматривает тесное сотрудничество с иностранными разведывательными агентствами.

Однако сторонники законопроекта говорили, что, приняв закон, Швейцария догонит другие страны, где спецслужбы уже получили аналогичные полномочия.

Более того, одновременно с новым законом будут введены и меры по усилению контроля за разведслужбами. В частности, будет создан специальный федеральный трибунал и институт федеральных советников, которые будут выдавать разрешения на меры по перехвату информации.

Правительство также заверило, что новые полномочия будут применяться только для слежки за особо опасными подозреваемыми.

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Министр обороны Швейцарии Ги Пармелен отметил, что даже после принятия закона полномочия спецслужб Швейцарии будут гораздо меньше, чем у их коллег в США и ряде западноевропейских государств.

До сих пор швейцарские законы запрещали властям использовать закрытые источники для оценки угроз безопасности внутри страны.

Помимо законопроекта о полномочиях спецслужб на референдум также были вынесены вопросы о повышении пенсий на 10% и о сокращении использования природных ресурсов и замене их вторсырьем. Эти инициативы население Швейцарии не поддержало.