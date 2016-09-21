Amnesty International обвиняет полицию Нигерии в пытках

Об этом сообщает Русская служба Би-Би-Си.

По словам правозащитников, полиция истязала задержанных подвешиванием, морила голодом и даже устраивала инсценировку их казни, выбивая показания или добиваясь взятки за освобождение.

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Как утверждается в отчете, люди, попавшие в руки борцов с кражами, направлялись в несколько СИЗО близ столичной Абуджи, причем одно из заведений даже получило прозвище "Бойня".

МВД Нигерии никак не прокомментировало доклад Amnesty.

Правозащитники регулярно обвиняют нигерийских силовиков в проявлении крайней жестокости.