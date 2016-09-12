Die Presse: Справедливость на выборах, как ее понимает Путин

Об этом пишет Ютта Зоммербауэр в статье "Справедливость на выборах, как ее понимает Путин", опубликованной на сайте газеты Die Presse.

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Пять лет назад Григорий Мельконьянц был героем российского гражданского общества. Такие наблюдатели, как он, помогли выявить нарушения во время парламентских выборов. С помощью около 4000 наблюдателей по всей стране, горячей линии и интерактивной карты, на которой были показаны нарушения положений о выборах, а также социальных медиа наблюдатели и активисты смогли продемонстрировать шокирующую картину 4 декабря 2011 года. На следующий день после выборов люди в Москве и Санкт-Петербурге вышли на улицы с лозунгом организации наблюдателей за выборами Мельконьянца "Голос": "За честные выборы" скандировали обманутые горожане и требовали повторных выборов, выкрикивая: "Верните голос народу".

На некоторое время пошатнулся режим Владимира Путина, который за два месяца до этого, в должности премьер-министра, сообщил о том, что снова собирается в Кремль. Политическая элита была опозорена, кремлевскую партию "Единая Россия" называли "партией воров и жуликов". "Единая Россия" получила чуть менее 50% голосов – плохой результат для партии Путина. Но все равно это слишком много, говорили граждане.

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Спустя пять лет после этого, стране предстоят новые выборы. Их перенесли с декабря на 18 сентября. "Это страх властей", - говорит Мельконьянц, 35 лет, заместитель главы "Голоса". Ни в коем случае нельзя напоминать о декабрьском позоре. Рейтинг партии "Единая Россия" не вырос, наоборот, в недавних опросах она набрала только около 30% голосов. Но в союзе с другими системными партиями прокремлевское большинство все же будет возможно. Кроме того, власть в государстве снова четко распределена. Пока президент Путин прочно сидит в своем кресле, Мельконьянц и другие представители гражданского общества и оппозиция явно находятся в обороне.

Премиальные как проблема. После зимних протестов, согласно новому закону, власти назвали "Голос" "иностранным агентом". Причина: в 2012 году организация получила премию Сахарова от норвежского Хельсинкского комитета, однако, не приняла деньги. "Голос" успешно защитился в суде. Тем не менее, даже победа в суде ничем не помогла. В июле этого года организация была распущена властями. В августе НТВ, печально известный своими документальными фильмами в стиле папарацци, выпустил фильм, который должен был развеять все сомнения аудитории насчет того, что наблюдатели на выборах – это сомнительные личности, получающие заказы из-за рубежа. Тем временем, "Голос" восстановился как движение. Но как долго организация сможет существовать в этом статусе, никто не знает.

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"Национальный вид спорта" 2011 года (как тогда назвал гражданскую активность русский социолог в Германии Михаил Габович) сегодня считается бесчестным. Особенно в провинции, граждане подолгу раздумывают над тем, хотят ли они на самом деле выступать в качестве наблюдателей на выборах. "Многие наблюдатели разочарованы", - говорит Мельконьянц. "Они больше не хотят этим заниматься". Закон еще больше ограничил возможности наблюдения и усилил контроль. Например, имена наблюдателей должны быть объявлены заранее. Неожиданные посещения, обычные для международных наблюдателей ОБСЕ, исключены.

Выборы в Думу в этом году преподносят гражданам в качестве прозрачного голосования. Впервые половину из 450 мест депутаты займут по прямым мандатам, 225 мест – по партийным спискам. Барьер был снижен с семи до пяти процентов. В некоторых округах, где есть сильные кандидаты от оппозиции, действительно может разворачиваться настоящая предвыборная борьба.

В случае неудачи Кремль делает ставку на сигнальный эффект. Главой ЦИК была назначена Элла Памфилова, кристально чистая женщина. Однако, Мельконьянц не считает, что ее назначение сможет предотвратить такие широко распространенные явления, как использование так называемых административных ресурсов проправительственными кандидатами и корректировка результатов в региональных комиссиях. "Представители региональных комиссий остались прежними", - говорит Мельконьянц. "Они тесно связаны с региональной элитой. И свое будущее они связывают с ней, а не с ЦИК в Москве".