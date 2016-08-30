ООН финансирует попавшие под санкции компании Асада - The Guardian
Сирийские компании, на которые США и Евросоюз накладывали санкции, получают помощь от ООН.
Об этом пишет Meduza со ссылкой на The Guardian.
Издание проанализировало сотни контрактов, заключенных между ООН и сирийскими компаниями с 2011 года.
Расследование показало, что ООН выделила 13 миллионов долларов сирийскому правительству на поддержание фермерского и сельского хозяйств, несмотря на запрет Евросоюза на сотрудничество по этим направлениям. Организация также выплачивала по меньшей мере 4 миллиона долларов государственному поставщику топлива - еще одной компании, попавшую в санкционные списки.
Всемирная организация здравоохранения (структура ООН) выделила 5 миллионов долларов на поддержание сирийского банка крови, однако его деятельность контролирует министерство обороны Сирии, пишет The Guardian.
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Одна из организаций, получивших «существенные суммы» от ООН - благотворительный фонд Сирии, который зарегистрирован на жену президента Башара Асада Асму. Также помощь от ООН получает мобильный оператор Syriatel, который контролируется ближайшим сподвижником Асада Рами Махлуфом.
В ООН объясняют, что они могут сотрудничать с небольшим числом партнеров, утвержденных Асадом. В организации подчеркивают, что они делают все возможное для того, чтобы проследить за расходованием средств.