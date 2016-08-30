Россия рассчитывает, что Обама и Путин встретятся в ходе саммита G20 в Китае

Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Мы тоже надеемся", — отметил он, комментируя высказывание помощника президента США по национальной безопасности Бена Родса о том, что Обама рассчитывает на встречу с Путиным, чтобы обсудить различные вопросы.

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По словам Родса, формальная двусторонняя встреча не запланирована. При этом он ожидает, что у лидеров двух стран "будет возможность поговорить на полях G20".

Ранее УНИАН сообщал, что 23 августа состоялся телефонный разговор Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом. Лидеры трёх государств договорились продолжить личные контакты по украинской тематике и, в частности, провести совместную встречу на полях предстоящего 4–5 сентября в Китае саммита G20.