Мощное оружие России: распространение лжи - The New York Times

Об этом пишет Нил МакФаркухар в статье "Мощное оружие России: распространение лжи", опубликованной на сайте газеты The New York Times.

Заявления вызывают тревогу: если Швеция, не-член НАТО, подпишет соглашение, альянс начнет складировать секретное ядерное оружие на территории Швеции; НАТО может напасть на Россию из Швеции без одобрения правительства; солдаты НАТО, обладающие иммунитетом от судебного преследования, могут насиловать шведок, не опасаясь уголовной ответственности.

Все это неправда, но дезинформация уже попала в традиционные средства массовой информации. Министр обороны Питер Хультквист ездил по стране в поддержку пакта, и во время выступлений и встреч ему неоднократно задавали вопросы по поводу ложных историй.

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"Люди не привыкли к этому, и они испугались, спрашивали, чему можно верить, чему следует верить?", - сказала Маринетт Них Радебо, пресс-секретарь Хультквиста.

Как часто бывает в таких случаях, шведские чиновники не смогли выявить источник ложных сообщений. Но многочисленные аналитики и эксперты в американской и европейской разведке указывают на Россию, как на главного подозреваемого, отмечая, что недопущение расширения НАТО является краеугольным камнем внешней политики президента Владимира Путина, который в 2008 году вторгся в Грузию, чтобы предотвратить такую возможность.

В Крыму, на востоке Украины и в Сирии, Путин хвастает модернизированной и более сильной армией. Но ему не хватает экономической силы и общей мощи, чтобы открыто противостоять НАТО, Европейскому Союзу или Соединенным Штатам. Вместо этого он вложил значительные средства в программу "вепонизированной" информации, используя различные методы, чтобы посеять сомнения и раздор. Цель состоит в том, чтобы ослабить сплоченность между странами-членами, посеять разногласия в их внутренней политике и снизить враждебность к России.

"Москва рассматривает международные дела как систему специальных операций, и искренне верит в то, что она также является объектом западных специальных операций", - сказал Глеб Павловский, который помогал создавать информационную машину Кремля до 2008 года. "Я уверен, что есть много центров, некоторые связаны с государством, которые участвуют в изобретении этих фальшивых историй".

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В распространении неправдивых историй нет ничего нового; Советский Союз выделял значительные ресурсы для идеологических сражений времен холодной войны. Однако, теперь дезинформация рассматривается как важный аспект российской военной доктрины, она направлена на политические дебаты в целевых странах, ее сложность и объемы теперь гораздо более впечатляющие, чем в прошлом.

Поток неправдивых и неточных историй настолько большой, что НАТО и Европейский Союз создали специальные отделения для выявления и опровержения дезинформации, в частности, заявлений из России.

Американские чиновники говорят, что подпольные методы Кремля были выявлены и в Соединенных Штатах, они называют российскую разведку вероятным источником утечки сообщений электронной почты Национального комитета Демократической партии, который поставил в неловкое положение президентскую кампанию Хиллари Клинтон.

Кремль использует как традиционные средства массовой информации – информационное агентство "Спутник" и канал RT – так и скрытые каналы, как в Швеции, которые почти невозможно отследить.

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В комплексном наступлении Россия использует оба подхода, сказал Вильгельм Унге, представитель Службы безопасности Швеции, представляя ежегодный доклад агентства. "Мы имеем в виду все, от интернет-троллей до пропаганды и дезинформации, распространяемой медиа-компаниями, вроде RT и "Спутника", - сказал он.

Основная цель дезинформации, считают эксперты, заключается в том, чтобы подорвать официальную версию событий – даже саму идею того, что существует реальная версия событий – и вызвать своего рода политический паралич.

Дезинформационная кампания лучше всего удалась в начале 2014 года с первоначальной путаницей о развертывании российских войск для захвата Крыма. Этим летом, Россия высказала ошеломляющее количество теорий о крушении самолета МН17 малазийских авиалиний над Украиной, обвинив ЦРУ, и, что наиболее смешно, украинских летчиков-истребителей, которые перепутали пассажирский самолет с самолетом президента РФ.

Большое количество историй помогло скрыть простую истину о том, что плохо обученные повстанцы случайно сбили самолет ракетой, поставленной Россией.

Москва категорически отрицает факт использования дезинформации для того, чтобы влиять на общественное мнение Запада, и часто называет заявления о явных или скрытых угрозах "русофобией".

"Складывается впечатление, что многие западные страны, словно хороший оркестр, каждый день обвиняют Россию в том, что она угрожает кому-то", - сказала Мария Захарова, пресс-секретарь МИД России, на недавнем брифинге министерства.

Отследить отдельные следы дезинформации трудно, но в Швеции и в других странах, эксперты обнаружили характерную картину, которую они связывают с кремлевскими дезинформационными кампаниями.

"Динамика всегда одинакова: она берет свое начало где-то в России, на сайтах российских государственных СМИ, или различных веб-сайтах или в таком контексте", - сказал Андерс Линдберг, шведский журналист и юрист.

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"Тогда поддельный документ становится источником новостей, которые распространяются на крайних левых или крайних правых сайтах", - сказал он. "Те, кто доверяет новостям на этих сайтах, видят ссылку на историю, и она распространяется. Никто не может сказать, откуда они берутся, но они, в конечном итоге, оказываются ключевыми проблемами для политики безопасности".

Хотя эти темы могут меняться, цель остается неизменной, предположил Линдберг и другие эксперты. "Россияне придумывают рассказы; они не создают факты", - сказал он. "Основополагающий мотив: "Не доверяй никому".

Превращение информации в оружие – это не какой-нибудь проект, разработанный экспертом Кремля, это неотъемлемая часть российской военной доктрины, которую некоторые высокопоставленные военные чиновники называют "решающим" участком фронта.

"Роль невоенных методов для достижения политических и стратегических целей выросла, и, во многих случаях, своей эффективностью они превзошли силу оружия", - написал в 2013 году генерал Валерий Герасимов, начальник Генерального штаба Вооруженных сил России.

Главная мишень Кремля – это Европа, где сейчас на подъеме находятся правые популисты и снижается уровень поддержки Европейского союза. Поэтому аудитория становится все более восприимчивой к консервативному, националистическому и авторитарному подходу России при Путине. В прошлом году Европейский парламент обвинил Россию в "финансировании радикальных и экстремистских партий" в государствах-членах, а в 2014 году Кремль продлил кредит на сумму $ 11,7 млн "Национальному фронту", крайней правой партии во Франции.

"Россияне очень обходительны с теми, кто недоволен либеральной демократией и теми, кто переходит от крайних правых к крайним левым", - сказал Патрик Оксанен, автор статей для шведской группы MittMedia. По его словам, основная идея заключается в том, что "либеральная демократия коррумпированная, неэффективная, хаотичная и, в конечном счете, недемократичная".

Еще одно сообщение состоит в том, что европейским правительствам не хватает компетенции для урегулирования кризисов, с которыми они сталкиваются, в частности, с миграцией и терроризмом, и что все их должностные лица – это американские марионетки.

В Германии, беспокойство из-за насилия иммигрантов выросло после того, как 13-летняя девушка, немка российского происхождения, сказала, что ее изнасиловали мигранты. Российское государственное телевидение продвигало историю. Даже после того, как полиция развенчала обвинения, министр иностранных дел России Сергей Лавров, продолжал критиковать Германию.

По мнению аналитиков, в Великобритании англоязычные новостные агентства Кремля активно выступали за то, чтобы страна покинула Европейский Союз, несмотря на их заявления об объективности.

В Чехии тревожные, сенсационные истории, изображающие Соединенные Штаты, Европейский союз и иммигрантов злодеями появляются ежедневно примерно на 40 пророссийских сайтах.

Во время военных учений НАТО в начале июня, в статьях на веб-сайтах были высказаны предположения о том, что Вашингтон контролирует Европу через альянс, а Германия – его местный шериф. В повторение дезинформации, которая появилась в Швеции, в сообщениях говорилось о том, что НАТО планирует хранить ядерное оружие в Восточной Европе и нападет на Россию оттуда, без одобрения местных столиц.

Опрос, проведенный этим летом European Values, мозговым центром в Праге, показал, что 51% чехов негативно оценивают роль Соединенных Штатов в Европе, только 32% рассматривают Европейский союз положительно и что, по крайней мере, четверть частично верит дезинформации.

"Данные показывают, как меняется общественное мнение из-за дезинформации этих медиа", - сказал Якуб Янда, заместитель директора аналитического центра по общественным и политическим вопросам. "Они пытаются казаться обычными средствами массовой информации, даже, несмотря на то, что у них есть скрытый мотив".

Не все усилия России по распространению дезинформации успешны. Новостные сайты "Спутника" на различных скандинавских языках не смогли привлечь достаточного количества читателей, и были закрыты менее чем за год.

И RT, и "Спутник" позиционируют себя как независимые, альтернативные голоса. "Спутник" утверждает, что "сообщает нерассказанное", даже, несмотря на то, что его ежедневные новости в значительной мере опираются на сокращенные статьи из других источников. RT всюду трубит свой лозунг "Спрашивай больше".

Оба изображают Запад мрачным, разделенным, грубым, упадническим, нестабильным и перенасыщенным иммигрантами-насильниками. "Они хотят изобразить Европу как континент, который рушится", - сказал Хультквист, министр обороны Швеции, в одном из интервью.

RT часто кажется одержимым Соединенными Штатами, он изображает жизнь там, словно это ад. Например, освещая съезд Демократической партии, он пропустил речи и сфокусировался на отдельных демонстрациях. Он защищает кандидата от республиканцев, Дональда Трампа, как человека, пострадавшего от клеветы официальных средств массовой информации.

Маргарита Симоньян, главный редактор RT, сказала, что канал называют угрозой, потому что он предлагает другую версию, которая отличается от версии "англо-американского политического медиа-истеблишмента". Она сказала, что RT хочет освещать "перспективу, которая отсутствует в эхо-камере средств массовой информации".

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Дезинформация Москвы в адрес Запада уходит корнями в программу времен холодной войны, которую Советский союз называл "активные меры". Усилия были направлены на обеспечение утечки информации и даже на написание рассказов для газет в Индии, в надежде на то, что их услышат на Западе, сказал профессор Марк Крамер, эксперт по холодной войне в Гарварде.

Так бурно начала распространяться история о том, что СПИД был проектом ЦРУ, и это отравляет обсуждение болезни даже десятилетия спустя. В то время, до распада Советского Союза в 1991 году, Кремль преподносил коммунизм как идеологическую альтернативу. Теперь, говорят эксперты, идеологическая составляющая испарилась, но цель ослабить противника осталась.

Недавно в Швеции, это привело к появлению серии странных фальшивых писем и новостных статей о НАТО и связях с Россией.

В одном из фальшивых писем, на фирменном бланке Министерства обороны с подписью Хультквиста, министр обороны якобы подталкивал крупную шведскую фирму к продаже артиллерии в Украину, такой шаг был бы незаконным в Швеции. Них Радебо, его пресс-секретарь, положила конец этой истории в Швеции, но на международных конференциях, Хультквист по-прежнему сталкивается с вопросами о несуществующих продажах.

Россия также предприняла, по меньшей мере, одну открытую попытку повлиять на дискуссию. В ходе семинара весной, Владимир Козин, старший советник Российского института стратегических исследований, мозгового центра, связанного с Кремлем и российской внешней разведкой, выступал против каких-либо изменений в нейтральном положении Швеции.

"Нужно ли им на самом деле терять свой нейтральный статус?", - спросил он шведов. "Чтобы позволить разместить новые военные базы США на своей территории и направить свои национальные войска для участия в сомнительных региональных конфликтах?"

Независимо от методов или сообщений, Россия явно хочет выиграть каждую информационную войну, как недавно дал понять Дмитрий Киселев, самый известный телеведущий России и директор организации, которая управляет "Спутником".

Этим летом, выступая с речью на 75-й годовщине Совинформбюро, Киселев сказал, что время нейтральной журналистики позади. "Если мы занимаемся пропагандой, то и вы также занимайтесь пропагандой", - сказал он, направив свое послание западным журналистам.

"Сегодня убийство одного вражеского солдата обходится гораздо дороже, чем во время Второй мировой войны, Первой мировой войны или в средние века", - сказал он в интервью на государственном канале Россия 24. Бизнес "убеждения" сейчас более дорогостоящий, сказал он, "если вы можете убедить человека, то вам не нужно его убивать".