Хакер обнародовал новые документы Демократической партии США

В сети опубликована новая порция документов Демократической партии США. Хакер под ником Guccifer 2.0 взломал данные комитета по выборам в конгресс Демократической партии. Об этом со ссылкой на Politico пишет "РБК".

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По информации издания, в документах содержатся доклады, записки, досье во время предвыборной кампании в штате Флорида. Они включают себя информацию по предвыборной гонке в 7,10,13,18 и 26 округах штата.

"Вы можете взглянуть на тех, кого вы собираетесь избирать. Может показаться, что выборы в Конгресс превращаются в фарс", — заявил хакер.

В документах изложена конкретная стратегия победы на выборах. Например, даются советы, как привлечь электорат. В 10 округе, в частности, отмечается, что нужно заручиться голосами чернокожего населения в районе Орландо и получить «множество» голосов поддержки латиноамериканских женщин.

Ранее Guccifer 2.0 взял ответственность за взлом серверов Национального комитета демпартии. Он свидетельствовал о сговоре в руководстве Демпартии с целью помешать избирательной кампании экс-кандидата в президенты США Берни Сандерса в пользу продвижения Хиллари Клинтон.

Расследовавшая оба инцидента компания CrowdStrike заявила, что и в том и в другом случае хакеры могут быть связаны с Россией. Такие же заявления позже сделали и в самом комитете, и в ФБР.

Человек, утверждающий, что именно он и есть Guccifer 2.0, заявляет, что он гражданин Румынии и никак не связан с Россией. Однако, судя по интервью, которые давал Guccifer 2.0 журналистам, румынским языком он владеет не очень хорошо.

Лингвистический анализ его ответов дает основания предполагать, что в используемых им языковых конструкциях чувствуется более сильное влияние русского языка, чем румынского (который, как и итальянский с французским, происходит от латыни).