Путину удалось вложить в головы западным политикам, что воевать с РФ бесполезно – эксперт

Такое мнение выразил директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский.

"Неготовность Запада предоставить Украине реальную помощь обусловлена тем, что с помощью волны военных учений на протяжении прошлого года на границе с Украиной Путину удалось провести дезинформационную кампанию. Ему удалось вложить в головы и наших и западных политиков, что с Россией воевать бесполезно. И теперь все упирается в убеждение, что поставки Украине оружия еще больше возмутит ситуацию, которую невозможно решить военным путем", - отметил Сунгуровский.

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Вместе с тем он отметил, что политики совсем не принимают во внимание, что "такой силы у Путина нет, что цифры о массированных учениях вооруженных сил РФ - это блеф, поскольку инфраструктура ССРФ просто не в состоянии пропустить такое количество оружия и личного состава. Не может идти речь о 100 - 200 тыс воинов".

Также он отметил, что на самом деле современное оборонительное оружие не только повышает цену для наступающей стороны, а и уменьшает цену для страны-жертвы, в том числе относительно потерь среди гражданских.