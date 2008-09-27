Медведев: война может вспыхнуть внезапно и абсолютно реально

Россия приступает к серийному производству боевых кораблей, в частности, атомных подводных лодок с крылатыми ракетами на борту. Такое заявление сделал президент Дмитрий Медведев на встрече с командующими военных округов РФ. Президент отметил, что события в Южной Осетии выявили необходимость модернизации Вооруженных сил. "Война может вспыхнуть внезапно и происходить абсолютно реально", - цитирует Д.Медведева “Эхо Москвы”.

Медведев также распорядился создать систему воздушно-космической обороны для защиты России от ядерного оружия и террористических атак, сообщает РИА Новости.

Президент заявил о необходимости перевести все боевые соединения в состояние постоянной готовности, повысить эффективность управления войсками, усовершенствовать систему подготовки кадрам и оснастить военнослужащих самым современным оружием. Также, по словам Медведева, требуется улучшить "социальное самочувствие" военных. Все это и будет, по мнению президента России, определять боеспособность российских войск.

"Мы должны добиваться превосходства в воздухе, в нанесении высокоточных ударов по наземным и морским целям, в оперативной переброске войск", - добавил он.