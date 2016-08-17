Скандал с женским обрезанием в РФ: протоиерей Чаплин заявил, что делать такое с православными женщинами "наверное, не надо"

Об этом Чаплин написал на своей странице в Фейсбук.

«Всех женщин обрезать, наверное, не надо — православным, например, это незачем, они и так не развратничают», — написал Чаплин.

При этом он поддержал председателя Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаила Бердиев, который считает, что «женщину Всевышний создал для того, чтобы она рожала детей и их воспитывала», пишет "Дождь".

«Феминизм — ложь ХХ века. Мои симпатии муфтию — и пожелание не отступать от своей позиции в связи с воплями и истериками, которые сейчас начнутся», — написал Всеволод Чаплин.

Он также рассказал, что знает муфтия Бердиева 25 лет и «очень уважает».

«Он сказал о своей традиции — освященной веками и признанной большинством женщин, живущих в этой традиции. Почему они не имеют право на нее? У нас, православных, традиции другие — но это никогда не мешало нам уважать традиции соседствующих народов», — отметил он.

Ранее Бердиев выступил за обрезание всех женщин. По словам муфтия, так в мире было бы «меньше разврата».

Бердиев напомнил, что в Дагестане практикуется женское обрезание и предложил расширить эту практику. «Надо всех женщин обрезать, чтобы разврата не было на Земле, чтобы сексуальность уменьшилась», — приводит «Интерфакс» слова муфтия.

Однако позже Бердиев сообщил, что был неправильно понят. «Я не призываю обрезать всех женщин: это не предписывает ислам, и это просто невозможно. Я говорю о проблеме разврата, о том, что существует проблема, с которой нужно что-то делать».