Чавушоглу: 32 отозванных турецких дипломата остались за рубежом и прячутся от турецкой власти
02:32, 13 августа 2016Мир
463 0
32 дипломата, из 208 отозванных с других государств в Турцию после попытки государственного переворота, остались за рубежом и прячутся от турецкой власти.
REUTERS
Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает Радио Свобода.
На пресс-конференции с главой МИД Ирана Джавадом Зарифом он заявил, что Анкара добивается их экстрадиции.
Читайте такжеВ Стамбуле состоялся массовый митинг сторонников действующей власти (фото)
В бегах находятся и 162 турецких военнослужащих, в том числе трое военных атташе. Об этом ранее в пятницу заявил министр обороны Турции Фирки Ишик в интервью телеканалу Haberturk.
После попытки государственного переворота 15 июля в вооруженных силах Турции проводятся чистки. Около 18 тысяч граждан страны были задержаны властями или арестованы. Десятки тысяч госслужащих уволены с работы.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter