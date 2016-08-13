Чавушоглу: 32 отозванных турецких дипломата остались за рубежом и прячутся от турецкой власти

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает Радио Свобода.

На пресс-конференции с главой МИД Ирана Джавадом Зарифом он заявил, что Анкара добивается их экстрадиции.

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В бегах находятся и 162 турецких военнослужащих, в том числе трое военных атташе. Об этом ранее в пятницу заявил министр обороны Турции Фирки Ишик в интервью телеканалу Haberturk.

После попытки государственного переворота 15 июля в вооруженных силах Турции проводятся чистки. Около 18 тысяч граждан страны были задержаны властями или арестованы. Десятки тысяч госслужащих уволены с работы.