Турция не собирается извиняться перед Россией за сбитый Су-24 - представитель президента

Об этом в интервью Haberturk TV рассказал представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын, передает РБК.

По словам Калына, власти страны уже заявляли, что они опечалены произошедшим. «Об извинениях и компенсациях речь не идет», — подчеркнул представитель Эрдогана. Он также обратил внимание, что российский самолет вторгся в воздушное пространство Турции.

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Калын отметил, что говорить о нормализации отношений «пока рано», хотя надежда на восстановление есть. Представитель Эрдогана также высказался о письме, которое президент Турции направил российском лидеру Владимиру Путину в День России. Он уточнил, что турецкий президент сделал это в соответствии с межгосударственной традицией.

Представитель главы государства в ходе интервью также заявил, что из-за ухудшения отношений между странами страдают простые люди. По его словам, возникшая напряженность негативно сказывается на туристическом секторе. При этом Калын подчеркнул, что конфликт с Анкарой негативно повлиял и на Россию.

Напомним, в ноябре Турция сбила российский бомбардировщик Су-24, задействованный в военной операции в Сирии, который, по утверждениям Анкары, нарушил воздушное пространство страны, есмотря на предупреждения диспетчеров. После инцидента отношения стран ухудшились: в ответ РФ ввела санкции на турецкие продукты питания и товары.