Ученые Японии смогли сделать плутоний непригодным для оружия

Группа ученых Технологического университета Токио впервые в мире добилась успеха в превращении плутония, выделяемого из отходов атомных электростанций, в вещество, использование которого для создания ядерного оружия становится практически невозможным, сообщает РИА “Новости” со ссылкой на заявление университета.

Исследователи обратили внимание на существование такого типа плутония, который сложно использовать для создания ядерного оружия. В результате опытов было выяснено, что, если добавить в ядерное топливо особое радиоактивное вещество, то в процессе сгорания резко возрастет доля "мирного" плутония.

Эти разработки получили свое экспериментальное подтверждение на реакторах в США и Японии.

МАГАТЭ высоко оценило последнюю разработку японских ученых, которая, как говорится в специальном заявлении, при ее применении позволит "ограничить использование плутония исключительно мирными целями".

По мере увеличения количества атомных электростанций в мире, возрастает риск употребления плутония, выделенного из отходов сгорания ядерного топлива, для создания ядерного оружия, предупреждает Агентство по атомной энергии.