В Стамбуле состоялся массовый митинг сторонников действующей власти (фото)
В Стамбуле на митинг сторонников действующей власти пришли более миллиона человек.
В ходе митинга в Стамбуле президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь обвинил в организации неудавшегося переворота живущего в США проповедника и общественного деятеля Фетхуллу Гюлена, передает Русская служба Би-Би-Си.
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Эрдоган также призвал "разрушить организованную Гюленом сеть" законными методами и пообещал восстановить в стране смертную казнь, если за это проголосует парламент.
По некоторым данным, на митинг в Стамбуле под названием "Демократия и мученики", который был устроен в знак протеста против предпринятой в июле попытки государственного переворота, собралось свыше миллиона человек.
Эту акцию называют кульминацией серии многотысячных демонстраций в поддержку Эрдогана, проходивших по всей Турции последние три недели.