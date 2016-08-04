Во Франции освободили заложников, захваченных в тюрьме

Об этом сообщил министр юстиции Франции Жан-Жак Урвоас, передает "ЕвроПравда" со ссылкой на Le Figarо. "Конец истории с заложниками в тюрьме Ле-Ман. Благодаря хладнокровию и мужеству персонала все закончилось хорошо", - заявил министр.

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Как сообщает BFM TV, самого нападавшего схватили через несколько минут после начала переговоров.

Как сообщал УНИАН, в городе Ле-Ман заключенный взял в заложники сокамерника и работника тюрьмы, требуя перевода его в другую тюрьму.