Во Франции освободили заложников, захваченных в тюрьме
16:04, 04 августа 2016Мир
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На западе Франции освободили заложников, захваченных ранее в тюрьме города Ле-Ман.
REUTERS
Об этом сообщил министр юстиции Франции Жан-Жак Урвоас, передает "ЕвроПравда" со ссылкой на Le Figarо. "Конец истории с заложниками в тюрьме Ле-Ман. Благодаря хладнокровию и мужеству персонала все закончилось хорошо", - заявил министр.
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Как сообщает BFM TV, самого нападавшего схватили через несколько минут после начала переговоров.
Как сообщал УНИАН, в городе Ле-Ман заключенный взял в заложники сокамерника и работника тюрьмы, требуя перевода его в другую тюрьму.
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