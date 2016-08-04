Северная Корея в ближайшие 10 лет установит флаг на Луне - СМИ

13:09, 04 августа 2016
Мир
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Власти Северной Кореи работают над тем, чтобы вывести свои новые спутники на земную орбиту к 2020 году, а также в течение ближайших 10 лет поставить флаг на Луне.

REUTERS

Об этом сообщает Associated Press.

«Несмотря на то что США и их союзники пытаются заблокировать наше космическое развитие, наши ученые завоюют космос и, безусловно, установят флаг КНДР на Луне», - заявил Хен Кван Ил, директор научно-исследовательского отдела Национального аэрокосмического агентства Северной Кореи.

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Отмечается, что западные эксперты называют план Северной Кореи амбициозным, но вполне осуществимым. Уточняется, что беспилотная миссия на Луну вполне может быть по силам КНДР.

Сообщается, что в данный момент на орбите находятся два северокорейских спутника: KMS-3-2 и KMS-4. Первый из них был запущен в 2012 году.

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