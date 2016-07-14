В Южной Корее солдат обучают балету (фоторепортаж)
18:11, 14 июля 2016Мир
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Для южнокорейских солдат, которые проходят службу на военной базе в Паджу в районе демилитаризованной зоны, разделяющей две Кореи, организовали балетный класс в качестве досуга.
REUTERS
Судя по фото, такой вид занятий пользуется популярностью среди военных в Южной Корее.
Как сообьщал УНИАН, в начале мая, перед съездом правящей партии КНДР, иностранным журналистам показали "повседневную жизнь" в Северное Корее.
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