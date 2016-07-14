В Южной Корее солдат обучают балету (фоторепортаж)

18:11, 14 июля 2016
Мир
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Для южнокорейских солдат, которые проходят службу на военной базе в Паджу в районе демилитаризованной зоны, разделяющей две Кореи, организовали балетный класс в качестве досуга.

REUTERS

Судя по фото, такой вид занятий пользуется популярностью среди военных в Южной Корее.

Как сообьщал УНИАН, в начале мая, перед съездом правящей партии КНДР, иностранным журналистам показали "повседневную жизнь" в Северное Корее.

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