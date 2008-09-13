В Калифорнии столкнулись пассажирский и товарный поезда: 20 погибших

От 10 до 20 человек погибли и от 50 до 100 получили ранения в результате столкновения поездов в американском штате Калифорния.

Как передает ИТАР-ТАСС, 15 пострадавших находятся в критическом состоянии.

На месте аварии близ города Четсуорт в долине Сан-Фернандо близ Лос-Анджелеса в Калифорнии в настоящий момент еще продолжается поисково-спасательная операция.

Пассажирский поезд компании "Метролинк" отправился из центра Лос-Анджелеса в направлении города Мурпарк в долине Сан-Фернандо около 15.40 в пятницу по времени Тихоокеанского побережья США. Через час по невыясненной пока причине произошло столкновение этого поезда с товарным составом. Судя по всему, дала сбой сигнальная система и система экстренного предотвращения столкновений железной дороги, считают эксперты. Несколько пассажирских вагонов перевернулись.

В спасательной операции задействованы сотни пожарных, несколько десятков реанимационных автомобилей и более 10 вертолетов экстренных служб.