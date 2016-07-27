В Кремле сожалеют, что во время президентской кампании в США "разыгрывается российская карта"

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам в Москве заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Президент Путин неоднократно говорил, что Россия никогда не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела, тем более в избирательные процессы других стран, и в Москве тщательно избегают любых действий, любых слов, которые могли бы трактоваться как прямое и косвенное вмешательство в электоральный процесс», - убеждает Песков.

«Вместе с тем мы видим, что российская карта лежит в красном углу письменного стола всех вашингтонских политиков во время электоральной кампании, которая зачастую делает эту карту основной в своей игре. Здесь можно только выразить сожаления», - сказал он.

При этом Песков опровергает заявления президента США, что российские хакеры взломали электронные почтовые адреса Демократической партии.

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«Хочу обратить внимания, что сами же участники электоральной гонки, но оппоненты демократов опровергают эту информацию. Мы неоднократно опровергали», - сказал Песков.

Как сообщал УНИАН, 26 июля в интервью NBC президент США Барак Обама не исключил, что Россия будет пытаться оказывать влияние на процесс предстоящих выборов нового американского президента.

Отвечая на вопрос о кремлевском влиянии на ход выборов президента США, Обама ответил, что "возможно".