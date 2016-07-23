Турция после попытки госпереворота закрывает более 2000 организаций

Власти Турции объявили о закрытии более 2000 организаций, которые, по мнению Анкары, связаны с оппозиционным исламским проповедником Фетхуллой Гюленом, главным политическим оппонентом президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

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Согласно сообщению Анкары, в Турции закрываются более тысячи частных школ, более 1200 фондов и благотворительных организаций, 19 профсоюзов, 15 университетов и 35 медицинских учреждений, передает Русская служба Би-би-си.

Власти Турции считают Фетхуллу Гюлена, который живет в американском штате Пенсильвания, вдохновителем произошедшей в ночь на 16 июля попытки госпереворота в Турции.

Сам Гюлен неоднократно заявлял, что не имеет отношения к путчу, и осуждал попытку переворота. От также отметил, что готов к экстрадиции на родину.

Ранее вице-премьер Турции Нуреттин Джаникли рассказал, что аресты и увольнения около 60 тысяч человек после мятежа были лишь "верхушкой айсберга", и пообещал, что арестов будет еще больше.

Среди уволенных и задержанных более 9 тысяч полицейских, 3 тысячи судей и 6 тысяч военных, а также учителя и деканы университетов.

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Турция также решила временно приостановить действие Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод в связи с чрезвычайным положением в стране, которое было введено властями Турции на три месяца после попытки переворота.

В соответствии с действующим режимом чрезвычайного положения власти Турции разрешили оставлять под стражей подозреваемых в причастности к неудавшейся попытке военного переворота на срок до 30 дней.

Вооруженный мятеж начался в Турции поздним вечером 15 июля.

Группа военных заявила, что берет управление страной в свои руки, чтобы обеспечить соблюдение конституционных прав граждан. К утру турецкому правительству удалось полностью восстановить контроль над ситуацией в стране.

Количество жертв столкновений в Турции в ходе неудавшегося военного переворота составило по меньшей мере 232 человека.