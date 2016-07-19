Вооруженный мужчина забаррикадировался в отеле на юге Франции

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию.

«Невменяемый мужчина укрывается в отеле “Формула 1”», - говорится в сообщении.

По неподтвержденным данным, мужчина вооружен ножом и на нем может быть взрывное устройство. Постояльцы отеля эвакуированы.

На место происшествия выехала группа быстрого реагирования национальной жандармерии, сообщил представитель центрального аппарата МВД Франции.

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Пресс-секретарь полицейского управления департамента Воклюз уточнил, что злоумышленник мог пойти на этот шаг после конфликта с управляющим гостиницы, сообщает Le Figaro.

«В настоящее время мы ожидаем приезда переговорщиков», - отметил он.

В радиусе 250 метров вокруг здания выставлено полицейское оцепление.