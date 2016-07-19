Во Франции у 23-летнего таксиста нашли взрывчатку и символику ИГИЛ

Об этом сообщает Europe 1.

Во время обысков у него дома полиция обнаружила взрывчатые вещества, а в его телефоне - снимки и другие материалы, связанные с деятельностью ИГИЛ.

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Мужчина уже арестован, правоохранители устанавливают возможность подготовки ним теракта.

Как сообщал УНИАН, среди погибших в результате теракта в Ницце - один гражданин Украины, еще двое украинцев получили травмы.

Вечером 14 июля грузовик на полном ходу врезался в толпу на Английской набережной в Ницце, где в тот момент находились тысячи людей, которые расходились после праздничного фейерверка по случаю национального праздника Франции. Согласно последним данным, погибли 84 человека. Власти Франции объявили трехдневный общенациональный траур в память о жертвах теракта в Ницце.