Премьер Великобритании Кэмерон провел последнее заседание своего правительства

Об этом сообщает Радио Свобода.

Тем временем из официальной резиденции британских премьеров на Даунинг-стрит 10 в Лондоне рабочие вывозили вещи семьи Кэмерона. А перед дверью нового дома, который она займет от среды, фотографировалась будущая премьер-министр Тереза Мэй.

Она провела день в размышлениях о составе своего правительства.

В понедельник Тереза Мэй была утверждена в должности нового руководителя ныне правящей Консервативной партии, что означает, что она автоматически возглавит новое правительство. Дэвид Кэмерон затем объявил, что подаст королеве Елизавете II официальное заявление об отставке в среду. Утром этого же дня он последний раз в качестве премьера ответит на вопросы депутатов парламента.

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Кэмерон, который выступал за сохранение членства Британии в Европейском союзе, заявил, что подаст в отставку с постов председателя партии и главы правительства после того, как участники референдума в Великобритании проголосовали 23 июня за выход страны из ЕС. По его словам, переговоры об условиях этого выхода должен вести уже следующий премьер.

Мэй, которая тоже агитировала за то, чтобы Великобритания осталась членом Евросоюза, уже заявила, что, став премьером, проведет успешные переговоры о выходе страны из ЕС. Но, сказала она, Лондону нужно время на то, чтобы разработать стратегию переговоров относительно этого выхода, и она не будет начинать формальной процедуры этих переговоров до конца 2016 года.

Ей в этом процессе придется успокаивать страну и мировые финансовые рынки.