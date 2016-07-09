Столтенберг назвал дату следующего саммита НАТО
19:51, 09 июля 2016Мир
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Следующий саммит НАТО пройдет в 2017 году в Брюсселе.
REUTERS
Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции после завершения двухдневного саммита НАТО, который прошел в Варшаве, сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
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"Мы с нетерпением ждем встречи снова в 2017 в нашей новой штаб-квартире в Брюсселе на нашем следующем саммите", - сказал он.
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