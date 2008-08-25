Россия выходит из ряда соглашений по ВТО

Россия не видит для себя возможности в ближайшие месяцы или год вступить во Всемирную торговую организацию (ВТО). Такое заявление сделал первый вице-премьер России Игорь Шувалов. В то же время Шувалов отметил, что вступление в ВТО отвечает стратегическим интересам страны, и российское правительство сделает все возможное, чтобы переговоры о присоединении РФ к организации увенчались успехом. По мнению первого вице-премьера, заявление министра торговли США о сложностях, ожидающих Россию при вступлении в ВТО, говорит о намерении США затянуть этот процесс.

Игорь Шувалов заявил, что Россия выйдет из ряда противоречащих ее интересам соглашений в партнерами по ВТО, однако продолжит переговоры о присоединении к организации. Российский премьер-министр Владимир Путин также отметил, что в процессе переговоров экономика страны несет большую нагрузку.

Отношения России и США резко обострились в связи с войной в Южной Осетии. В частности, министр торговли США Карлос Гутьеррес (Carlos Gutierrez) заявил, что военные действия России на территории Грузии поставили под угрозу вступление РФ в ВТО и ее членство в "большой восьмерке".

Напомним, Россия пытается вступить в ВТО, объединяющую более 150 стран мира, с середины 1990-х годов. РФ осталось пройти только этап многосторонних переговоров, поскольку она уже достигла двусторонних договоренностей, необходимых для вступления в ВТО, со всеми членами организации, в том числе с США и Грузией.

Лента.ру