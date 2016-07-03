Двойной теракт в Багдаде унес жизни 82 человек – Reuters (фоторепортаж)

Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах и медицинских учреждениях сообщает агентство Reuters.

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Целью террористов на этот раз стал оживленный район с магазинами и кафе, где иракцы праздновали Рамадан.

В районе Каррада взорвался грузовик-рефрижератор. Жертвами этого теракта стали 80 человек. Ответственность на себя взяло "Исламское государство". В распространенном сторонниками исламистской группировки заявлении говорилось о том, что взрыв совершил смертник.

На видео, размещенном в социальных сетях после теракта виден масштабный пожар на главной улице Каррада после взрыва. Утром стало понятно, что по крайней мере четыре здания серьезно повреждены или частично разрушены.

Кроме того, еще одна бомба взорвалась на обочине дороги на рынке в Аль-Шааб, популярном шиитском районе на севере столицы, в результате чего по меньшей мере двое человек погибли.

Как известно, иракские силы в прошлом месяце выбили боевиков ИГИЛ из Эль-Фаллуджи, их оплота на запад от столицы.