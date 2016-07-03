В Германии предложили давать второе гражданство живущим в ЕС молодым британцам

Такое мнения высказал вице-канцлер, министр экономики и энергетики ФРГ Зигмар Габриэль, со ссылкой на сайт медиакомпании n-tv передает Deutsche Welle.

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"Давайте предлагать его тем молодым британцам, которые живут в Германии, Италии или во Франции, чтобы они могли оставаться гражданами ЕС", - сказал Габриэль 2 июля.

Выступая на региональном съезде СДПГ в Берлине, Габриэль высказал мнение, что страны ЕС должны налаживать контакты с британской молодежью, в большинстве голосовавшей против выхода из ЕС.

"Они лучше снобов из британской элиты разобрались в том, что речь шла об их будущем", - подчеркнул вице-канцлер, отметив, что по отношению к ним "нельзя разводить мосты".

Премьер-министр федеральной земли Гессен Фолькер Буфье в интервью газете Welt am Sonntag рассказад, что в последнее время большое количество британцев подают запросы о предоставлении им немецкого гражданства.

Также ранее сообщалось, что британцы массово обращаются за гражданством Кипра.

На референдуме о членстве Британии в ЕС 23 июня победу одержали сторонники выхода страны из союза. Реакцией европейских лидеров на итоги референдума стало требование к Лондону как можно скорее начать процедуру выхода из Евросоюза.

Большинство жителей городских районов и молодежь голосовали за то, чтобы остаться в Евросоюзе. В Лондоне против выхода из европейского сообщества высказались около 60%. Уже на следующий день после оглашения итогов референдума петицию с требованием проведения повторного голосования подписали более 2 млн человек, на сегодняшний день - уже около 4 миллионов.