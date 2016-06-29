Теракт в Стамбуле: Генконсульство выясняет, есть ли украинцы среди пострадавших

Об этом говорится в сообщении Департамента консульской службы МИД Украины.

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"Сегодня, 28 июня, в международном аэропорту Стамбула (Турецкая Республика) произошел взрыв. ГКУ в Стамбуле выясняет информацию о наличии среди пострадавших граждан Украины. В случае необходимости рекомендуем обращаться на горячие линии ГКУ в Стамбуле и МИД Украины", - говорится в сообщении.