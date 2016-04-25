В Йемене убиты около 800 боевиков "Аль-Каиды" - коалиция

«Операция привела к ликвидации более чем 800 членов „Аль-Каиды“ и некоторых их лидеров, в то время как другим удалось бежать», — уточнили представители коалиции, передает Росбалт по информации агентства SPA.

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