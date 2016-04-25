В Йемене убиты около 800 боевиков "Аль-Каиды" - коалиция
07:16, 25 апреля 2016Мир
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Правительственные войска Йемена совместно с арабской коалицией в ходе совместных боевых действий на юге страны ликвидировали не менее 800 боевиков террористической организации «Аль-Каида».
REUTERS
«Операция привела к ликвидации более чем 800 членов „Аль-Каиды“ и некоторых их лидеров, в то время как другим удалось бежать», — уточнили представители коалиции, передает Росбалт по информации агентства SPA.
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Ранее правительственные войска Йемена и ОАЭ вошли в йеменский портовый город Эль-Мукалла на востоке страны, который в течение года удерживался местным крылом «Аль-Каиды».
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