Экс-премьера Молдовы Филата приговорили к 9 годам тюрьмы

Суд в Кишиневе также наложил на Филата штраф в размере 3000 условных единиц [около 3700 долларов], постановил конфисковать у него часть имущества и лишил права занимать руководящие должности в течение пяти лет, сообщает Русская служба Би-би-си.

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Обвинение требовало для Филата 19 лет лишения свободы.

Премьер-министр Влад Филат был арестован в октябре 2015 года, после того как парламент Молдавии проголосовал за снятие с него депутатской неприкосновенности. Его подозревают в причастности к исчезновению 1 млрд долларов из трех молдавских банков. Пропавшие деньги эквивалентны одной восьмой ВВП этой страны.

Либерал-демократическая партия, которую возглавлял Филат, назвала дело про него политическим и нарушающим права человека.