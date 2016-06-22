Прокуратура Молдовы требует приговорить экс-премьера Филата к 19 годам тюрьмы

"Сегодня состоялись судебные прения. Каждая из сторон представила заявления. Учитывая все собранные доказательства, мы попросили суд приговорить обвиняемого к 19 годам лишения свободы, штрафу в размере 3000 условных единиц [около 3700 долларов]", - заявила прокурор Адриана Бецишор, передает Русская служба Би-би-си.

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Также следствие потребовало конфисковать незаконно полученное имущество Филата.

Премьер-министр Влад Филат был арестован в октябре 2015 года, после того как парламент Молдовы проголосовал за снятие с него депутатской неприкосновенности. Его подозревают в причастности к исчезновению 1 млрд долларов из трех молдавских банков. Пропавшие деньги эквивалентны одной восьмой ВВП этой страны.

Либерал-демократическая партия, которую возглавлял Филат, назвала дело про него политическим и нарушающим права человека.